Campania, Amato (Pd): Incontro con Graziano Delrio Focus su trasporti e politiche per la casa

“I trasporti in Campania e le politiche per la casa saranno i due temi al centro dell’incontro al quale parteciperà, tra gli altri, il capogruppo alla Camera del Partito Democratico Graziano Delrio. Li affronteremo nella loro dimensione di beni comuni, indispensabili alla qualità della vita dei cittadini”.

Questa la nota a firma della consigliera regionale del Partito Democratico Enza Amato che prenderà parte all’incontro dal titolo “Trasporti e casa: Bene Comune” che si terrà giovedì 28 Novembre, ore 18.00, presso la sala meeting dell’American hotel di via Antiniana (Pozzuoli).

“Faremo un punto sul lavoro svolto in questi anni dal governo regionale, interpretando i dati e le politiche messe in campo nel quadro della gestione nazionale, per proseguire sulla strada dello sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture e della centralizzazione della gestione delle politiche abitative in Regione Campania”, precisa la consigliera.

Al convegno parteciperanno l’Assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo, il presidente dell'Acer David Lebro, il presidente della commissione regionale Trasporti Luca Cascone e il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio. Con loro i rappresentanti delle sigle sindacali di categoria e i vertici del partito democratico in Campania.