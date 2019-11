Pozzuoli: domani in 10mila senza acqua a Monterusciello Erogazione idrica interrotta per la riparazione di una conduttura

Domani a Pozzuoli 10mila cittadini rimarranno senza acqua potabile nel quartiere di Monterusciello.

L'erogazione idrica sarà interrotta dalle ore 9,00 alle ore 14,00, comunica l'ufficio tecnico del comune di Pozzuoli, per la riparazione di una condotta, in seguito ai danni provocati dal maltempo. Rubinetti a secco nei lotti 1, 3 e 5 del quartiere del post bradisismo flegreo, ovvero nella zona compresa tra le seguenti strade: via Pier Paolo Pasolini, via Umberto Saba, via Grazia Deledda, via Corrado Alvaro, via Giovanni Verga e via Italo Svevo.