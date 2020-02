Addio a soli 14 anni: Giusy, vittima della Terra dei Fuochi Si era ammalata all'età di 8 anni. Ha lottato, ma non ce l'ha fatta

E' andata via a 14 anni Giusy, portata via da un brutto male che le ha strappato la giovinezza. La ragazzina di Giugliano si era ammalata quando aveva 8 anni, lottando forte contro il tumore per 6, senza riuscire a vincere purtroppo.

Un'altra notizia nefasta nella Terra dei Fuochi proprio nel giorno in cui il Papa annunciava la sua visita.

Per Giusy anche i saluti amari di don Maurizio Patriciello: ““Nemmeno il tempo di gioire per la notizia della visita del Papa. Giusy, 14 anni, è volata via. A Giugliano. Cancro. Sempre e solo cancro. Addio, Giusy”.

I funerali si terranno domani, lunedì, alle 12 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Giugliano.