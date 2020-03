Pozzuoli: guarito il primo contagiato della città flegrea Il sindaco Vincenzo Figliolia su Facebook annuncia la prima guarigione

“Arriva anche un'ulteriore buona notizia: il primo contagiato è guarito. Attualmente i casi positivi a Pozzuoli sono dunque 5”, con queste parole attraverso la sua pagina Facebook il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha annunciato che il primo contagiato della città flegrea è guarito.

La comunicazione è giunta dall’Unità di Crisi della Regione Campania. L'uomo è un giovane professionista residente a Licola che avrebbe contratto il virus in seguito ad un viaggio fuori regione. Nel contempo Figliolia ha informato che i casi positivi a Pozzuoli sono 5 e che nelle ultime 24 ore non si sono registrate altre positività e ha ricordato a tutti di rimanere in casa.