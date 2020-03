Seconda vittima in Campania: è un'anziana di Pozzuoli In ospedale per un incidente: tampone positivo.

Un altro decesso di un'anziana positiva al coronavirus. Si tratta di una 72enne di Pozzuoli: qualora fosse confermato assieme al decesso della 53enne al San Giovanni Bosco sarebbe la seconda vittima in giornata, undicesima in Campania. La donna dopo un incidente in casa era stata portata in ospedale: le sue condizioni erano molto gravi (era già in cura per una brutta bronchite) e si è spenta poco dopo. Sottoposta al tampone è risultata positiva al coronavirus. La famiglia dell'anziana è stata sottoposta al tampone e posta in quarantena.