Sui social è De Luca mania: il governatore batte l'ansia covid Ai massimi sui social il gradimento del governatore

"È un personaggio che divide. O lo si odia o lo si ama. Ha sempre ignorato gli equilibri. Sicuramente in questo momento il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è il protagonista assoluto della rete". A parlare è un altro Vincenzo, esperto di comunicazione politica che si divide tra Roma e Napoli.

È lui l'autore della pagina Facebook che nelle ultime 72 ore ha conquistato il popolo del web: "Vincenzo De Luca Imperatore dell'Universo". "La pagina è nata per gioco, meno di tre giorni fa. I risultati sono stati straordinari: Vincenzo De Luca Imperatore dell'Universo sfiora i 9mila like. I post in meno di tre giorni hanno raggiunto seicentomila visualizzazioni. De Luca oggi è un trend".

Ad aiutare Vincenzo un'esperta di social media: "Da questa mattina si occupa dell'omonima pagina Instagram - spiga il comunicatore politico, che aggiunge: - il 90% dei contenuti che vengono postati sulla nostra pagina sono contenuti esterni. Noi facciamo da 'contenitore' e magari riproponiamo anche video di qualche anno fa". Perché De Luca è un personaggio da tempo "bersaglio" di satira e ironia che però in tempi di Coronavirus - complice anche l'aver firmato per primo ordinanze più restrittive per contrastare l'emergenza - diventa un vero e proprio fenomeno. A chi non è arrivato un suo meme su WhatsApp? Impossibile non averlo visto nei panni di Superman o in quelle del Padrino. O con tanto di naso rosso sbucare da un tombino come nella popolare scena di "It". Video divertenti diventati virali come pure le immagini che lo vedono spuntare da dietro un albero o comparire nello spioncino di casa

Questi contenuti rimbalzano da Milano a Palermo, attraversano gruppi e chat. E se non arrivano in chat li ritroviamo aprendo Facebook: "Il messaggio è sempre lo stesso - spiega Vincenzo -. De Luca è l'uomo che controlla che ognuno rispetti le regole. E forse in questo momento abbiamo bisogno di una figura così. Specie noi campani che siamo allergici alle regole. A Napoli diciamo: siamo 'a fatti nostri'. Ben venga, allora, una persona con una visione chiara e che sa 'interpretare' l'emergenza" spiega a 9colonne l'autore della popolare pagina Facebook. Certo è che l'emergenza coronavirus ha regalato a De Luca - che solo qualche giorno fa ha richiamato personalmente cittadini a passeggio sul lungomare di Salerno - una nuova popolarità: "E' riemersa la figura dello sceriffo, De Luca ha oscurato - secondo l'esperto di comunicazione politica - altre figure come quella di De Magistris". E chissà se il presidente della Regione Campania apprezza o meno il fatto di essere diventato re dei social: "Che io sappia De Luca non ama Facebook. La sua pagina è gestita dal suo staff ed è concentrata su notizie di carattere istituzionale". "Non sono un medico o un infermiere - conclude Vincenzo - sono solo uno che strappando una risata si sente meno inutile e meno solo. Le notizie che arrivano da alcuni comuni della Campania sono terribili: condividere dei meme e video divertenti, leggere i commenti e riderne mi aiuta. Pagine come questa aiutano tutti noi a 'staccare' e a ritrovare un po' di leggerezza. Perché tutti abbiamo paura di quello che sta accadendo".