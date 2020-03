Coronavirus: primo caso di contagio a Santa Lucia Caso positivo alla presidenza della Regione Campania. L'uomo non ha avuto contatti con De Luca

Un consulente esterno che collabora con la presidenza della Regione Campania è risultato positivo al coronavirus.

Il consulente fa parte dell’ufficio di diretta collaborazione del governatore e in mattinata la dirigente, vicecapo di gabinetto Maria Grazia Falciatore, ha comunicato, attraverso una mail, ai dipendenti e a tutti i collaboratori di mettersi in quarantena preventiva.

Il collaboratore comunque è assente dagli uffici di Santa Lucia da svariati giorni e non ha avuto contatti con lo staff ristretto di Vincenzo De Luca.

Il palazzo della Regione a Santa Lucia è stato sottoposto a sanificazione sabato scorso.

L’uomo è ora in isolamento domiciliare ed è in buone condizioni. A quanto si apprende non ha avuto alcun contatto con il governatore De Luca