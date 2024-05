IL PIZZINO SPOT di Urgo: Quelle di Champions Le semifinali ci hanno confermato la negatività del lento e supponente Fabian Ruiz e del nababbo Kim

E bello parlare di calcio quando lo si guarda da lontano, da una prospettiva senza ansie né passioni. E quale occasione migliore delle semifinali di Champions League. Gli insegnamenti prevalgono sugli offuscamenti del cuore. E ciascuna delle due partite di accesso alla finalissima ce ne ha dati. Paris Saint Germain contro Borussia Dortmund, ad esempio, ci ha spiegato perché con il lento e supponente Fabian Ruiz il Napoli non avrebbe mai vinto lo scudetto e perché la squadra azzurra non diventerà mai come quella tedesca. Real-Bayern confermava solo il fallimento del nababbo Kim Min-jae.