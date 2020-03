Supermercato:Sputa su frutta e grida "Infettiamo". "Imbecille" Si filma e si mette sui social mentre toglie mascherina e sputa su frutta al supermercato

Perché? E' la domanda che viene spontanea a osservare la “prodezza” social di un tizio che va al supermercato, si toglie la mascherina, sputa sulla frutta e dice “Infettiamo, infettiamo”. Di imbecillità parla il consigliere regionale Borrelli: “L’imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso. L’idiota che compie questo gesto che vediamo nel video, sputa sulla frutta con il sorriso stampato sul volto, crede forse di essere divertente invece è un incosciente ed un criminale, in un momento come questo cospargere saliva e liquidi corporei è estremamente pericoloso, farlo volontariamente equivale ad attentare alla vita altrui. Abbiamo segnalato il video alle autorità in modo che questo individuo possa essere denunciato e punito in maniera severa”