De Luca: "Previsti 3000 contagi per inizio aprile" Il governatore: "1500 infetti a fine marzo, 140 in terapia intensiva"

1500 contagiati a fine marzo. 3000 a inizio aprile, con 140 persone in terapia intensiva. Sono le previsioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto in diretta streaming. De Luca ha ribadito la sua idea, che le emergenze vadano governate e non fatte decantare, chiarendo che a suo avviso le mezze misure non servono a nulla. E in in momento in cui sta intervenendo duramente per far capire che l'unico mezzo di autotutela per arginare il contagio è quella di restare a casa, De Luca si scaglia contro l'autocertificazione. Una barzelletta a suo dire e che danneggia i cittadini in un momento come questo.