Coronavirus: sono 454 i contagiati tra Napoli e provincia Nella realtà più densamente abitata d’Europa il distanziamento sociale è più difficile

Tra Napoli e provincia il numero di pazienti risultati positivi al coronavirus era a 416 e dopo l’attivo delle analisi del gruppo dei tamponi pomeridiane si aggiungono altri 39 casi, 34 tamponi analizzati al coturno e 5 all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta.

Dunque il numero dei contagiati totali tra Napoli e provincia arriva a 454. Un numero ancora contenuto che comunque continua a crescere e che mette in ansia le istituzioni essendo infatti la provincia partenopea il luogo con la più alta densità abitativa d’Europa.

In spazi stretti con molti abitanti frenare il contagio è molto complicato, per questo Regione, Comune e forze armate stanno concentrando la massima attenzione sulle realtà più densamente abitate come i quartieri antichi della città e i comuni della cintura urbana.