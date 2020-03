Croce Rossa: urgente fare i tamponi agli operatori sanitari Il presidente Monorchio si appella al governatore De Luca

In una nota il presidente della Croce Rossa di Napoli Paolo Monorchio, rinnova il suo appello al governatore de luca per eseguire i tamponi al personale sanitario visti numeri del contagio tra queste figure fondamentali in questa emergenza.

“Gli ultimi dati sul vertiginoso aumento di positività al Coronavirus del personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari degli ospedali, del 118, etc) ci allarmano e preoccupano - ha scritto Monorchio - In questo momento di grande stress e di straordinario impegno per chi lavora in prima linea nella Emergenza da Covid-19 ci sembra prioritario rassicurare gli operatori più esposti consentendo a tale personale di effettuare rapidamente i tamponi e garantendo così la loro salute, quella delle loro famiglie e dei cittadini con i quali vengono a contatto. Molti nostri operatori del 118 sono già fermi o a rischio contagio - dice - Conosco la sensibilità e l'attenzione personale del Presidente De Luca su tale tema e ribadisco la disponibilità della CRI a mettere a disposizione personale formato e mezzi per eseguirli in tutta sicurezza".