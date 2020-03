Capri: carabinieri aiutano una donna in difficoltà I militari hanno trasportato in spalla la bombola d’ossigeno che serve al marito malato

Una donna anziana che non riusciva a portare a casa la bombola di ossigeno che aveva preso in farmacia è stat aiutata dai carabinieri di Capri.

I militari hanno visto la donna in difficoltà a Marina Grande, si sono avvicinati e, dopo aver accertato il motivo della presenza in strada della donna, hanno preso la bombola dalla farmacia e l’hanno trasportata a spalla fino all’appartamento della signora che si trova in una stradina stretta e solo pedonale.

A casa si trovava il marito della donna affetto da una grave patologia. I militari poi hanno anche provveduto a riportare indietro la bombola vuota.

La signora ha poi telefonato al sindaco Marino Lembo per informarlo del gesto di solidarietà di cui è stata oggetto ed ha voluto condividere la sua storia anche con il parroco e la chiesa.