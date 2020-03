Napoli: Cotugno quasi al limite, 119 i ricoverati Per la settimana prossima saranno pronti i nuovi posti letto

L’ospedale Cotugno di Napoli, riferimento del Mezzogiorno per le malattie infettive, al momento ha 119 pazienti ricoverati e la disponibilità di posti letto sta per esaurirsi. Resta intanto alto l’afflusso di persone in arrivo al pronto soccorso.

Dei 119 ricoverati 109 sono i casi confermati di positività al coronavirus mentre si è in attesa dell'esito del tampone per altri 10 pazienti, mentre 14 sono i ricoverati in Terapia intensiva.

Presso il Cotugno saranno attivati entro la settimana posta i nuovi posti letto nella palazzina da poco ristrutturata. I nuovi spazi saranno fondamentali per fa fronte all’aumento dei ricoveri e dovrebbero garantire il pieno funzionamento e la tenuta del sistema ospedaliero cittadino e regionale.