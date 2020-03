Cardarelli: un video per dimostrare che la sanità non si ferma L’equipe ORL del prof. Domenico Napolitano lavora anche in piena emergenza

Il Cardarelli, Ospedale che in queste settimane è in prima linea nella battaglia al Coronavirus, continua a dimostrare grande professionalità nel portare avanti un servizio essenziale per la società.

In un video dal titolo “Laringectomia ai tempi del coronavirus” l’equipe ORL del Cardarelli mostra come si continui a lavorare pur in emergenza.

“La nostra equipe - afferma il primario di otorinolaringoiatra Domenico Napolitano - in queste settimane lavora senza grandi difficoltà. Continuano i trattamenti chirurgici, oncologici e d’urgenza. L’idea di un video serve a comunicare ai nostri pazienti, ma soprattuto ai cittadini, che la sanità non si ferma perché il nostro non è un comparto economico ma un valore sociale”.

Una, realtà quella ORL del Cardarelli, che rappresenta un’eccellenza di una sanità campana che si sta dimostrando funzionante e forte anche in questa enorme emergenza.