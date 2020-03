Ercolano: 50enne positivo al coronavirus A darne notizia il sindaco Buonajuto dalla sua pagina Facebook

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, dalla sua pagina Facebook, annuncia che un 50enne è risultato positivo al coronavirus. Le condizioni dell’uomo non destrano preoccupazioni e l’uomo è in isolamento domiciliare.

Il contagiato lavora in un'azienda in cui si erano già registrati diversi contagi e, per questo motivo, tutti i dipendenti sono stati sottoposti al test Covid-19.

''Le condizioni del nostro concittadino sono buone, vive da solo e già da giorni non esce di casa. Stiamo ricostruendo la rete dei suoi contatti nell'ultimo periodo e la situazione appare sotto controllo - scrive Buonajuto - È sotto sorveglianza sanitaria da parte dell'Asl e gli abbiamo garantito la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità. Complessivamente, dunque, i contagiati a Ercolano sono tre più l'uomo che risiedeva nella casa di riposo di via Alessandro Rossi che purtroppo è mancato''.

Sul territorio proseguono i controlli delle forze dell'ordine e della Polizia Municipale per verificare il rispetto del decreto governativo 'Io resto a casa'. Carabinieri e militari dell'Esercito ieri pomeriggio hanno effettuato posti di blocco anche all'altezza dell'imbocco autostradale Portici - Ercolano. Infine, ieri primo giorno in cui l'accesso ai negozi era regolato per ordine alfabetico, la Polizia Municipale ha controllato 159 persone in 47 esercizi commerciali, denunciandone cinque che non rispettavano l'ordinanza.