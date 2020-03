Dall’idea di Assoutenti Campania nasce il wifi solidale Condividere la propria rete internet con gli altri per combattere il digital divide

Ai tempi del coronavirus parte anche la solidarietà in rete grazie all'iniziativa 'Io resto a casa e collego il mio vicino'.

L’idea di Assoutenti Campania e Assoutenti Campania Young che invitano chiunque lo desideri a condividere la propria rete internet domestica a favore delle famiglie vicine che necessitano di una connessione Wifi per l'attività didattica a distanza di giovani e bambini.

L'iniziativa, estesa in tutta Italia, è contro il 'digital divide' e consentirà ai giovani alunni di connettersi con i docenti per le attività di didattica a distanza. Aderire è semplice: è possibile scaricare il modulo dalla pagina facebook di Assoutenti Campania e compilarlo. Chi ha bisogno di avere una connessione wireless scrive il proprio nome e numero di telefono nella colonna a destra. E chi desidera mettere a disposizione la propria connessione, scrive i propri contatti nella colonna a sinistra. Il modulo viene affisso nella bacheca degli edifici condominiali in modo da rendere chiara a tutti la finalità del progetto. ''Si tratta di una iniziativa in favore degli studenti e dei loro genitori e vuole contribuire a sostenere ora il nostro sistema scolastico ed educativo'' fanno sapere gli avvocati Roberto Capasso presidente regionale Assoutenti Campania e Gabriele Melluso, vice presidente nazionale Assoutenti.