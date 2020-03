Napoli: 416 i contagiati, 9 in più rispetto a ieri 25 i decessi e 67 i guariti, questi i dati resi noti dal Comune

Sono 416 i casi di contagio da coronavirus accertati nella città di Napoli.

Il dato è aggiornato alle 12 di oggi ed è fornito dal Comune.

Assistiamo dunque ad un incremento di 9 unità di contagiati, gli asintomatici sono 53, i ricoverati in ospedale sono 112, mentre 12 sono i pazienti in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 277 persone. I decessi ad ora sono 25 e il numero di guariti accertato è di 67