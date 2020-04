"Se esci rischi il contagio" manifesto choc della Regione La campagna ideata dal dottore De Chiara ha ottenuto il patrocinio di Palazzo santa Lucia

#RestaACasaNoCovid-19» se esci rischi il contagio...io vorrei esserea casacon i miei.

È il testo di una pubblicità di forte impatto emotivo che è apparsa sui manifesti con il patrocinio morale della Regione Campania. Lo spot raffigura un malato di coronavirus intubato in terapia intensiva assistito da un medico. È il frutto dell’idea di un medico salernitano Vincenzo De Chiara, fisico sanitario e medico oncologo radioterapista, trascorsi di consulenza alla Nasa. che insieme ad altri medici e imprenditori della sanità privata regionale ha voluto diffondere un messaggio più incisivo e chiaro ai cittadini in un m omento in cui sembrano allentarsi le maglie delle restrizioni sul piano nazionale mentre la Regione Campania insiste con la necessità di rispettare rigorosamente le misure e i divieti. Ecco perché l'iniziativa ha incontrato il patrocinio morale della Regione Campania conil presidente De Luca e il consigliere Picarone che hanno pienamente condiviso. Una campagna mediatica per invitare i cittadini campani ad evitare i contatti a non abbassare la guardia.

L’iniziativa, con una grande mobilitazione on line nei giorni scorsi, ha visto già l’adesione di medici campani, imprenditori della sanità privata regionale, professionisti, semplici cittadini. Tra questi figurano Antonio Oppedisano, Luigi Gargano, Luigi Bertone, Ernesto Prisco, Renato Morrone, Arturo Noviello, Arturo Improta, Nicola Franza, Marco Romano, Domenico Fornino, Giuseppe Martin, Nicola Rosa, Davide Di Gennaro, Ernesto Falcone, Francesca Guarino, Salvatore Russo, Raffaele Solla, Antonietta Reccia, Raffaele Castaldo e Giovanni De Chiara.