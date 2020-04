Napoli: 1070 domande in sole 2 ore per il buono spesa Qualche problema con alcuni codici fiscali di cittadini stranieri ma i tecnici hanno posto rimedio

Sono arrivate 1070 domande Comune di Napoli in due ore dalla messa in rete sul sito istituzionale del modulo per richiedere il buono spesa.

Il numero di richieste cresce ''in modo esponenziale'' con il passare del tempo. Si calcola che stanno pervenendo al sistema 9 domande al minuto. Non si registrano criticità al server che riesce a fronteggiare l'ingente afflusso di richieste di cittadini per usufruire della misura di sostegno. Qualche problema si è verificato con alcuni codici fiscali di cittadini di Paesi stranieri ma i tecnici sono riusciti a porre rimedio e quindi le domande non hanno subito rigetti. Anche il call center del numero 0817955555 funziona a pieno ritmo.