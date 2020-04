Napoli: messa delle Palme al duomo senza fedeli Il cardinale: “La bellezza spirituale e pastorale della liturgia è stata spogliata”

Il cardinale Crescenzio Sepe, con il vescovo ausiliare monsignor Gennaro Acampa e l'assistenza di quattro sacerdoti, hanno celebrato la messa delle Palme nel Duomo di Napoli, dove sono conservati i resti di San Gennaro, patrono della città e della Campania, senza fedeli.

"La bellezza spirituale e pastorale della liturgia - ha detto il cardinale nell'omelia - è stata 'spogliata', come Cristo sulla croce, dal malefico e mortifero Coronavirus". Ha ricordato "fratelli e sorelle che stanno vivendo momenti di ansia, paura e abbattimento. Il virus che ci ha colpito è un male, un male che porta anche alla morte. Perché questo male? Ogni male nasconde sempre un mistero. Anche noi come Cristo - ha spiegato - risorgeremo se sapremo vivere questo momento doloroso della nostra vita, se non ci abbandoniamo alla solitudine, alla disperazione ma ci uniamo nella preghiera a Cristo".