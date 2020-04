Ascierto: "Vedo troppa gente in strada. Vi prego state a casa" Nuovo appello dell'oncologo: "Noi medici sappiamo cosa accade: fidatevi di noi, non uscite"

Nuovo appello attraverso il suo profilo social dell'oncologo Paolo Ascierto, che con la cura a base di tocilizumab, frarmaco anti artrite è in prima linea nella lotta al coronavirus.

Ascierto si è soffermato su alcune immagini che ritraevano persone in strada, affermando che anche a suo avviso, visti i riscontri nel tragitto che compie da casa all'ospdale, ci sono troppe persone in strada che evidentemente violano le regole e le ordinanze.

Per questo Ascierto è intervenuto con un nuovo post sul suo profilo social, invitando le persone a stare in casa: "è davvero fondamentale, che ci siano foto a dimostrarlo o meno, è che restare a casa deve essere una priorità perché ne va della vostra salute e di quella dei vostri cari. Tutti i giorni, andando e tornando dall’ospedale, mi rendo conto che ci sono ancora troppe persone per strada, le vedo con i miei occhi, le immagini non servono. Noi medici che sappiamo quello che accade in corsia in queste settimane, vi chiediamo di fidarvi di noi.

STATE A CASA".