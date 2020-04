Napoli: 679 i contagiati, 37 decessi, 80 i guariti Aumentano di 8 unità le persone positive, secondo i dati del Comune

Aumentano di 8 unità le persone positive al Covid-19 a Napoli. Sono dunque 679 i contagi dall’inizio dell’emergenza in città. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Comune, aggiornati alle 12 di oggi, si registra anche un nuovo decesso e salgono a 37 le vittime del coronavirus.

A Napoli città sono 80 le persone clinicamente guarite e 8, una più di ieri, che risultano negative ai due tamponi consecutivi.

I ricoverati in ospedale per il Covid-19 sono 162 (+3), di cui 14 in terapia intensiva. Gli asintomatici sono 106 (+1), mentre 472 (+3) le persone in isolamento domiciliare.