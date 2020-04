Piano di Sorrento; il sindaco: sospendete la Circum per Pasqua De Gregorio: non accoglie la richiesta di sospensione totale. Garantita la fascia mattutina 6-11

Vincenzo Iaccarino, sindaco di Piano di Sorrento, ha chiesto al presidente dell’Eav, Umberto de Gregorio, nell’ambito delle misure da adottare per contrastare il contagio da Covid-19, di sospendere le corse dei treni della Circumvesuviana per il periodo pasquale per scongiurare l'arrivo di persone nella cittadina della Costiera.

Dall'Eav hanno fatto sapere che per Pasqua e Pasquetta saranno garantite corse solo prima fascia mattutina dalle 6 alle 11 e sarà sospesa la fascia pomeridiana e serale.

"Chiaramente se non sarà accolta la richiesta di sospensione totale la stazione Circum sarà presidiata insieme alle altre Forze dell'Ordine", ha fatto sapere Iaccarino.