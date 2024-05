Delegazione araba a Napoli, Manfredi: "Grande opportunità per la città" Il regno Saudita valuta possibili investimenti in infrastrutture, industria, agricoltura e turismo

"Questa visita rappresenta per noi una grande opportunità per trovare nuovi capitali, per avere possibilità di investimento in tanti settori dall'industria al turismo alle infrastrutture. C'è una ritrovata fiducia nei confronti della città e noi dobbiamo rafforzare questo clima che c'è attorno a Napoli a livello internazionale che oggi viene trattata alla stregua di Milano e di Roma". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell'incontro nella sede dell'Unione industriali di Napoli con una delegazione saudita arrivata in città per valutare possibilità di investimenti.

Industria, infrastrutture, agricoltur e turismo gli asset principali, con un centinaio di aziende interessate. Ieri la tappa a Pompei, oggi l'incontro all'Unione Industriali e al Tarì, mentre domani è in programma un nuovo vertice con gli amministratori.

L'ambizione è "fare quel salto di qualità che ci aspettiamo e di riposizionare Napoli al centro del Mediterraneo in maniera efficace anche come grand hub europeo di investimenti sul Medio Oriente. Presenteremo loro la possibilità di realizzare grandi infrastrutture dell'accoglienza così come la creazione di un centro congressi - ha aggiunto Manfredi - che sarebbero sicuramente delle opportunità importanti. Napoli è molto ben collegata dal punto di vista infrastrutturale ed è proiettata nel Mediterraneo ed è in una fase di grande crescita e questi costituiscono asset fondamentali a cui grandi investitori internazionali possono guardare e la rinnovata affidabilità economica e amministrativa della città costituisce un valore in uno scenario in cui i capitali si muovono dove ci sono affidabilità e opportunità", le parole dell'inquilino di Palazzo San Giacomo.