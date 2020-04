"Io sola e malata": poliziotti comprano medicine ad anziana Ha chiamato la polizia perché senza soldi e malata non poteva prendere le sue medicine

Anziana, sola, senza soldi e malata non aveva modo di comprare le medicine di cui aveva bisogno, e ha telefonato al commissariato San Ferdinando a Napoli per ottenere aiuto. Ha spiegato la situazione agli agenti che immediatamente si sono mossi per aiutare l'anziana donna. Così i poliziotti hanno fatto una colletta e hanno comprato le medicine necessarie per la signora in difficoltà, poi in tutta sicurezza sono andati a casa sua e in tutta sicurezza le hanno consegnato i medicinali richiesti.