Allo "Spolette" di Torre Annunziata si produrranno mascherine Un accordo con la BLS per la creazione di una nuova linea di produzione nella ex-fabbrica d'armi

È stato stipulato un accordo tra l’Agenzia Industrie Difesa, agenzia in house della Difesa, e la BLS S.r.l., leader nel settore della produzione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che ha come obiettivo la fornitura delle, ormai introvabili, mascherine FFP2 e FFP3-

In tempi brevi saranno attivate delle nuove linee di produzione dedicate. Alcune linee dello stabilimento militare “Spolette” di Torre Annunziata saranno riconvertite per la produzione di mascherine. Una riconversione che garantirò di aumentare la forza lavoro arrivando fino a 50 addetti più quelli che già lavorano nello stabilimento della provincia partenopea.

“In questo modo - si legge in una nota - si potrà supportare il Servizio Sanitario Nazionale in caso di emergenze sanitarie, quali quella contingente legata all’epidemia del Covid-19, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. Più in generale, nel caso di emergenze nazionali, l’intero prodotto è destinato unicamente a soddisfare le esigenze indicate dalle Autorità Governative per interessi nazionali. In situazioni non emergenziali il prodotto servirà a soddisfare le esigenze degli Enti della Difesa, delle Forze di Polizia nonché quelle di protezione civile”.

Un esempio di collaborativo tra il pubblico e il privato che condividono know-how, risorse e strumentazioni. La linea di produzione sarà inizialmente operativa presso la sede BLS a Cormano, per poi essere trasferita nello stabilimento militare "Spolette" di AID.