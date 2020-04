Ascierto: "Tocilizumab? Cauto ottimismo, serve pazienza" "Risposte confortanti da tutt'Italia, ma dobbiamo aspettare"

Interviene sui social per spiegare i progressi e la situazione della cura a base di tocilizumab Paolo Ascierto, che per primo in Campania ha testato il farmaco anti artrite sui pazienti gravi di covid - 19. Cauto ottimismo allo stato, secondo Ascierto: : "La parola d'ordine su tocilizumab è cauto ottimismo: purtroppo non tutti i pazienti rispondono bene alle terapie e questo può dipendere da vari fattori, tra cui probabilmente anche l’entità del danno polmonare causato dal virus. Queste sono tutte osservazioni che abbiamo avuto modo di fare all'inizio, con le prime somministrazioni e notizie confortanti arrivano da diverse parti d'Italia, ma adesso dobbiamo avere pazienza e attendere i risultati dalla sperimentazione. Solo allora avremo davvero tutte le risposte. #COVID19"