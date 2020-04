Domani in edicola con "Il Roma" 5 mascherine in omaggio L'iniziativa del quotidiano: "Così diciamo alle istituzioni che questa è la prorità"

Domani, giovedì nove Aprile nelle edicole di Napoli per chi acquista “Il Roma” ci sarà in omaggio una confezione da cinque mascherine. Così il quotidiano ha spiegato l'iniziativa:

“ Ogni giorno scriviamo di mascherine che vengono vendute a prezzi esorbitanti. Di gente che non riesce a procurarsele. Di Regioni che pensano di distribuirle gratuitamente ai cittadini, altre che le rendono obbligatorie (la Regione Campania, nonostante i numerosi appelli, anche di questo giornale, non fa né l’una né l’altra cosa). Pensiamo che di fronte alla pandemia mondiale del Covid-19 lo sforzo maggiore debba essere quello di garantire a tutti, ma proprio a tutti, le protezioni minime. Per questo abbiamo deciso di contribuire in qualche modo, secondo le nostre possibilità, e domani nelle edicole della città di Napoli insieme alla copia del quotidiano “Roma” verrà distribuita una confezione con cinque mascherine, gratis, si pagherà solo il prezzo del giornale. Sappiamo di penalizzare una parte dei nostri lettori, ma la disponibilità è limitata, e ci promettiamo a brevissimo di allargare la distrubuzione a tutta la provincia. È il nostro modo di dire alle istituzioni, al governo nazionale e a quello regionale:?muovetevi, questa, adesso, è una delle priorità […] Ripetiamo, noi abbiamo scelto di non fermarci alle chiacchiere e proviamo a fare la nostra parte. Domani cominciamo con la città di Napoli distribuendo 5 mascherine a ognuno dei nostri lettori. Nei prossimi giorni proveremo ad allargarci a tutta la provincia e alle isole del Golfo. È il nostro piccolo contributo alla nostra comunità”.