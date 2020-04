Sono arrivate a Napoli le barelle ad alto biocontenimento Borrelli: “ottima notizia, è fondamentale proteggere sia i pazienti che il personale medico

L’amministratore del Gruppo “Bourelly Health Service”, che si occupa di trasporti sanitari, Guido Bourelly spiega:” Sia noi che la Croce Rossa abbiamo fatto arrivare queste barelle ad alto biocontenimento che garantiscono un’ampia protezione dal contagio da Covid-19 sia per i pazienti che per gli operatori sanitari e consentono il trasporto anche in rianimazione. Metteremo a disposizione questa tipologia di barelle sia per il pubblico che per il privato. Occorre utilizzare tutti i mezzi necessari per contrastare questa epidemia.”

“Un’ottima notizia per la sanità campana che sta svolgendo un lavoro difficilissimo e sta gestendo con grande determinazione l’emergenza. Le barelle ad alto biocontenimento assicurano un elevatissimo grado di protezione, quindi ci auspichiamo che ne possano arrivare altre, è fondamentale proteggere i pazienti ma anche il personale medico che si trova a combattere in prima linea ed è la categoria più esposta al rischio contagi” - ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi e membro della commissione sanità Francesco Emilio Borrelli.