Delfini al largo di Nisida, la natura si riprende i suoi spazi Il mare torna cristallino, e tornano anche i delfini in branco

L’emergenza sanitaria legata all’epidemia del Covid-19 ha sospeso le nostre vite, ci ha reso tutti più fragili ed esposti ma ha anche consentito alla natura di riprendersi i suoi spazi, di respirare come non accadeva da decenni. Non solo il mare di Napoli ma anche zone come Varcaturo, Licola ed il Villaggio Coppola, solitamente scenari da film su degrado umano e ambientale, oggi mostrano un mare pulito e cristallino. Ma lo spettacolo più bello arriva da Nisida dove sono tornati i delfini.

Ecco le immagini che un cittadino ha girato girato su di un’imbarcazione al largo di Nisida.