Del Giudice: abbiamo igienizzato il 95% delle strade di Napoli L’assessore all’ambiente è impegnato da giorni con l’Asia nella pulizia delle strade

L’assessore all'ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice è impegnato in questi giorni con le squadre dell’azienda municipalizzata Asia nell’igienizzazione delle strade.

“Stiamo proseguendo il lavoro di igienizzazione della città e abbiamo raggiunto il 95% di tutte le strade cittadine - ha detto Del Giudice - Tra pochi giorni completeremo l'intero ciclo. In campo abbiamo 40 automezzi di Asia - ricorda l’assessore - con una squadra di 50 persone dedicate, ma siamo sostenuti anche dalla polizia di stato che ha messo in campo i suoi grandi mezzi con le pompe e dai vigili del fuoco impegnati nell'igienizzazione con i pick up, piccoli e utili per le stradine che hanno anche i Naspo, dei tubi lunghi che permettono alle sostanze igienizzanti di raggiungere zone impervie. Stiamo igienizzando anche le scale, spesso con nostri addetti a piedi".

Oggi le operazioni di igienizzazioni si stanno svolgendo nel quartiere di Pianura e al completamento dell'intera città le attività continueranno "facendo anche il lavaggio - prosegue Del Giudice - dei bidoni per la raccolta e tra poco parte il lavaggio di tutte le attrezzature di igiene urbana della città, compresi i mezzi”