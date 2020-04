Papa Francesco regala ventilatori, mascherine e uova a Cotugno La donazione del Pontefice all'ospedale napoletano

Non ha fatto mancare il suo sostegno per eccellenze della sanità campana Papa Francesco. Il sommo Pontefice infatti ieri ha donato dispostivi di protezione individuale, due ventilatori polmonari e uova pasquali, all’ospedale Cotugno di Napoli. I doni sono stati consegnati oggi dal cardinale Crescenzio Sepe, accolto da Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli che comprende, oltre al Cotugno, anche il Monaldi e il Cto. Con lui c’era anche il direttore sanitario del centro di riferimento regionale per le malattie infettive, Raffaele Dell’Aversano.

Dal furgoncino venuto dal Vaticano – riporta l’Ansa – sono stati scaricati e consegnati tutti i doni dal Papa, tra gli applausi dei presenti. “La vicinanza di Sua Santità è una grandissima emozione – ha detto di Mauro -. Un regalo inaspettato che dimostra la vicinanza di Papa Francesco a tutti noi. Sono grato al Pontefice e al cardinale Sepe per questo gesto e per essere sempre vicini al Cotugno“. Dell’Aversano aggiunge: “Il gesto di Papa Francesco è motivo di sostegno e incoraggiamento. Va a servire sempre di più gli ammalati, visti come persone prima che come pazienti