Uno squalo nel mare di Napoli Ripreso uno squalo verdesca a Pozzuoli

Sta offrendo scorci e dettagli interessanti la natura dopo oltre un mese di lockdown dovuto al coronavirus. Mare cristallino in pieno centro a Napoli, colori caraibici sul litorale domizio, cervi in strada, smog che non c'è.

E oggi a Pozzuoli è arrivato addirittura uno squalo, una verdesca visibile proprio nel centro della cittadina flegrea, nel mare cristallino.

Qualcuno ha anche ironizzato sui social: è un inviato del governatore De Luca per sconsigliare ai napoletani trasgressioni marittime e primi bagni di stagione.