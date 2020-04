Tamponi anche ai laboratori privati, si riapre il bando Lamberti (Federlab): "Bene bando Soresa , accolte tutte le nostre richieste"

"Con il nuovo bando Soresa che apre, di fatto, ai test nei laboratori privati accreditati, la Regione Campania ha accolto le nostre richieste e di questo non possiamo che essere soddisfatti". Lo dichiara, in una nota, Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, tra le principali associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il SSN (con oltre 2mila strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale), commentando la pubblicazione, da parte della Società Regionale per la Sanità campana, di un nuovo avviso d'indagine di mercato finalizzato all'individuazione di laboratori/consorzi per l'analisi dei tamponi oro-faringei nell'ambito della gestione dell'emergenza legata al Covid-19. "Siamo estremamente soddisfatti - dice Lamberti - perché non solo il nuovo bando stavolta resta 'aperto' per cinque giorni contro le 16 ore di quello precedente, ma vengono anche rivisti al ribasso i requisiti per i laboratori privati eventualmente coinvolti, con l'abbassamento del numero minimo di test quotidiani richiesti, che passa dagli iniziali 500 agli attuali 200". Da parte nostra - conclude Lamberti - siamo lieti dell'apertura del presidente De Luca. In fondo quello che abbiamo chiesto fin dal primo giorno è solo di poter fare la nostra parte, in un momento così difficile, unicamente al servizio del cittadino".