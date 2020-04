Nappi: "Ha ragione Salvini su pizze ed errori di De Luca" La polemica sulla mancata autorizzazione al cibo da asporto

"Ha ragione Matteo Salvini quando segnala come sia incredibile il fatto che proprio in Campania, solo in Campania, la terra natia della pizza e di eccellenze gastronomiche conosciute in tutto il mondo, sia stato vietato da un governatore inadeguato il cibo da asporto.

È la dimostrazione che non conosce la terra che ha l’onore di amministrare e non ne conosce nemmeno i punti di forza. Purtroppo questo errore è solamente la punta di un iceberg: da un mese e mezzo infatti Vincenzo De Luca prova a cavarsela con le battute che saranno pure preziose per gli imitatori ma stanno causando danni su danni ai cittadini preoccupati per una emergenza sanitaria fuori controllo e ad un sistema economico già piegato al quale ha promesso aiuti inesistenti". Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto.