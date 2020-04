De Magistris: "A Napoli zero nuovi contagi" Il sindaco su Instagram diffonde i numeri che vedono in città l’azzeramento del contagio

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dal suo profilo Instagram annuncia che in città il contagio da coronavirus sarebbe azzerato.

Ieri infatti erano 883 i contagiati a Napoli e oggi non si è registrato alcun incremento. Non ci sono dunque nuovi casi accertati di positività e la cosa fa ben sperare per una ripartenza che la città aspetta.

I dati che il sindaco ha diffuso sono quelli del tavolo comunale sull’emergenza e non quelli della task force regionale o della protezione civile nazionale.