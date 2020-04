Ascierto: "Sto con De Luca: riaprire ora è troppo rischioso" L'oncologo e ricercatore: "Bisogna essere prudenti, non possiamo sprecare quanto fatto finora"

La riapertura delle attività commerciali in Campania va posticipata. Lo dice l'oncologo e ricercatore Paolo Ascierto, in prima linea contro il covid-19 con il tocilizumab oggi usato in tutta Italia, che si dichiara d'accordo con il governatore De Luca e l'idea di non affrettare i tempi della riapertura delle attività per evitare che la Campania, che finora se l'è cavata nella lotta al coronavirus possa piombare in un incubo peggiore di quello vissuto negli ultimi quaranta giorni.



L'oncologo e ricercatore infatti in una notta ha spiegato: "“Mi associo al Presidente Vincenzo De Luca nel sostenere la necessità di attendere ancora per la riapertura delle attività in Campania. In questo momento non possiamo proprio sbagliare, dobbiamo essere prudenti e responsabili più che mai: l’emergenza non è ancora finita e non possiamo mettere in discussione tutto quello che abbiamo faticosamente ottenuto in questi mesi e rischiare l’insorgere di nuovi focolai di infezione. Con pazienza e senso di responsabilità, andrà tutto bene e ce la faremo"