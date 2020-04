Sputa ad autista bus: dovrà sottoporsi a tampone covid-19 Pretendeva di salre sul mezzo fuori fermata

Gli ha sputato, in un momento terribile, costringendolo a sottoporsi ai tamponi Covid. Così a Napoli, dove un uomo, a Fuorigrotta in zona via Caravaggio pretendeva di salire in autobus fuori fermata. L'autista ha proseguito ignorando quella richiesta che non poteva accogliere, ed ha proseguito fino ad arrivare a Piazzale Tecchio. Qui l'uomo lo ha raggiunto, lo ha aggredito e gli ha sputato addosso. L'autista spintonato è caduto ed ha battuto la testa, quindi è stato portato in ambulanza all'ospedale e oltre ad essere medicato è stato sottoposto a tampone per verificare l'eventuale contagio da coronavirus. Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: ““Una violenza del tutto gratuita e vergognosa. Sputare addosso ad una persona, con un’epidemia di queste proporzioni in corso, equivale allo sparo di un colpo di pistola, è un attentato alla vita altrui. Chiediamo che l’aggressore venga denunciato e punito molto severamente, ha messo in pericolo la vita di un uomo. Siamo vicini al conducente e alla categoria dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico, sin troppe volte vittime di aggressioni, in questo particolare momento, poi, rischiano la propria incolumità per garantire dei servizi ai cittadini, vanno tutelati. Inoltre siamo molto preoccupati per i super affollamenti che già avvengono all’interno dei mezzi pubblici in questa fase e che rischiano di aumentare in modo esponenziale dal 4 maggio”-