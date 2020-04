Pozzuoli: 2 nuovi contagi e un guarito definitivamente Il sindaco Figliolia: Dobbiamo continuare a remare tutti nella stessa direzione

2 nuovi contagi un paziente guarito definitivamente, questo il bilancio di una lunga giornata per la città flegrea che si è trovata dall’inizio dell’epediama al centro di questa emergenza sanitaria.

A darne notizia è il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia che aggiorna la comunità attraverso la sua pagina Facebook.

“Abbiamo una buona notizia - scrive Figliolia - un paziente è guarito definitivamente, il suo ultimo test di controllo è risultato finalmente negativo. Devo dirvi però che registriamo anche due nuovi contagi, collegati ai tamponi dei giorni scorsi, da riportare ancora una volta a quanto accaduto nel nostro ospedale. Si tratta di una non residente, ma domiciliata nella nostra città, e di un residente. Entrambi sono in isolamento domiciliare e i loro contatti sono stati rintracciati e sottoposti a test. C'è ancora della strada da fare. Bisogna anche sottolineare che la situazione del Santa Maria delle Grazie è abbastanza sotto controllo, con una crescita sì alta dei positivi, ma contenuta rispetto alle previsioni iniziali, considerato l'ampio bacino di utenza del nosocomio.

Noi continuiamo ad impegnarci, a rispettare il distanziamento sociale e ad uscire soltanto per necessità. Ci stiamo comportando benissimo e tutto questo presto sarà finito. Questo nemico invisibile lo stiamo sconfiggendo, uniti come grande comunità, responsabile: senza l'episodio del nostro ospedale, avremmo avuto poco più di 40 contagiati, in una città di oltre 80mila abitanti.

Dobbiamo continuare a remare tutti nella stessa direzione: la riva la raggiungeremo così! Stiamo a casa e presto potremo ritornare alla nostra vita!

Dall'inizio dell'epidemia ad oggi sono stati sottoposti a test Covid 579 nostri concittadini. Sono 88 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus:

70 persone sono attualmente contagiate (3 ospedalizzate e 67 in isolamento domiciliare), 10 persone sono guarite definitivamente, 8 persone sono decedute”.