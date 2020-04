Anche tv francese loda Napoli: "Modello ideale contro covid" Dopo la tv americana la transalpina Euronews in un servizio loda la Campania e la sua sanità

Ancora una soddisfazione per la Campania e per la sua sanità. Dopo la tv americana che ha dato lustro al lavoro fatto al Cotugno contro il coronavirus è una televisione europea, la francese Euronews ad occuparsi della Campania e di quanto fatto da medici, infermieri e ricercatori contro il Virus. Addirittura nel servizio preparato dalla Tv transalpina si parla di Napoli come modello da seguire per combattere il covid-19.

Misure efficaci, cure sperimentali che hanno fatto centro, come quella del dottor Paolo Ascierto a base del farmaco anti artrite tocilizumab che poi è stata allargata al resto d'Italia, la realizzazione in tempi assolutamente celeri di un ospedale da campo dedicato: fattori che secondo la tv francese Euronews hanno fatto in modo che il contagio da covid venisse contenuto in maniera importante.