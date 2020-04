Positivo a covid fugge da ospedale Milano: fermato a Napoli Pregiudicato, risultato positivo, si è dato alla fuga da Milano: agenti polfer lo fermano a Napoli

Incredibile quel che è accaduto tra Milano e Napoli. Un pregiudicato, ricoverato in un ospedale di Milano, è risultato positivo ai tamponi per individuare l'infezione da coronavirus. L'uomo una volta riscontrata la sua positività si è dato alla fuga ai primi di Aprile. E' stato fermato dalla polizia ferroviaria... ma a Napoli. Nel corso un servizio predisposto sul Frecciarossa Torino-Salerno, gli agenti hanno proceduto a una verifica sulle banche dati accertando che l'uomo sottoposto a controllo era effettivamente il latitante dileguatosi dalla struttura sanitaria milanese. Una volta riconosciuto, l'uomo è stato fermato e portato in una struttura sanitaria del capoluogo campano.