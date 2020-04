Positivo al covid gira per il paese: denunciato Chi ha avuto contatti con l'uomo, inconsapevole fosse contagiato, è stato posto in quarantena

Positivo al Covid, ma in strada come se nulla fosse. E' accaduto ad Acerra, dove un giovane è stato denunciato perché se ne andava in giro a dispetto della sua positività al virus. Chi lo conosce, sapendo della sua positività, ha avvertito le forze dell'ordine che subito si sono attivate cercandolo e lo hanno trovato mentre era in giro per il paese. Si tratta di un asintomatico, contagiato nelle ultime settimane. Per lui è scattata la denuncia per tentata epidemia. Tracciata poi la rete dei contatti avuti dall'uomo: tutte le persone che sono entrate in contatto con lui, inconsapevoli che fosse positivo al covid. Tutte sono state poste in quarantena