De Gregorio annuncia le novità di Eav dal 4 maggio La maggior parte delle dei cambiamenti riguarderanno il trasporto su gomma

L'Ente autonomo Volturno si prepara alla fase 2 annuncia le novità che riguarderanno. a partire dal 4 maggio, il servizio di trasporto su gomma reso dall'azienda. Le novità consisteranno in avvisi scritti che indicano il numero dei posti massimi, fermate cancellate qualora non vi sia possibilità di fare salire altre persone, servizi aggiuntivi offerti su prenotazione.

A darne notizia è il presidente di Eav, Umberto De Gregorio:

''Con l'avvio della cosiddetta fase 2 - dice - ci aspettiamo cambiamenti delle esigenze della clientela, che necessariamente devono integrarsi con le norme previste dai recenti dispositivi governativi e, soprattutto, col buonsenso''.

Anche sugli autobus Eav ''è previsto il rispetto del distanziamento sociale e, quindi, i posti offerti diminuiscono rispetto a quelli previsti dalla carta di circolazione''. Per facilitare gli utenti, ''sulle porte degli autobus sono affissi avvisi dove sono riportati il numero dei viaggiatori massimo a garanzia del distanziamento sociale. Altri avvisi saranno affissi all'interno degli autobus''.

Ma Eav precisa: ''Del superamento del numero non è responsabile il conducente; né tantomeno è responsabile del mancato rispetto da parte di altri viaggiatori del distanziamento. Il conducente, inoltre, laddove necessario ed opportuno per non superare il numero di viaggiatori previsto, potrà non effettuare fermate per la salita di viaggiatori in attesa alla fermata; in tali casi, ai viaggiatori prenotati per la discesa sarà consentita la fermata appena possibile''.

Da ciò che comunica De Gregorio, sugli autobus ''saranno individuati in maniera inequivocabile i posti non occupabili. È evidente che tale modello di gestione potrà essere mantenuto solo con il solito buon senso e senso di responsabilità di tutti i clienti. Lo stesso, ovviamente, vale per l'obbligo dell'uso della mascherina a bordo dell'autobus e la raccomandazione all'uso di guanti''.

Eav annuncia inoltre che verranno potenziati dal 4 maggio ''i servizi su gomma e, sul sito, saranno pubblicati tutti gli orari in vigore da quella data''.

''Inoltre, nel clima di incertezza che caratterizza l'avvio della fase 2, sono predisposti, sperimentalmente, servizi aggiuntivi 'da prenotare' da parte della clientela il giorno precedente, nel caso l'offerta al pubblico da orario presentasse delle mancanze. Ovviamente non si tratta di un servizio taxi e il servizio è offerto solo per alcune linee, da effettuare nei limiti delle risorse disponibili e solo se l'ordinaria offerta è incompatibile con l'esigenza del cliente''.

Eventuali clienti potranno contattare i numeri 081 7354882 (terraferma); 081 7354796 (Ischia); 081 7354802 (Procida) indicando il tipo di servizio che si richiede per il giorno successivo. ''Entro un'ora - fa sapere ancora il presidente di Eav - il cliente sarà ricontattato per ricevere conferma del viaggio o diniego; in tal caso saranno offerte soluzioni alternative. Trattandosi di modalità sperimentale, è valida la normale tariffa ma il potenziale viaggiatore dovrà mostrare al conducente il titolo prima di iniziare il viaggio. In caso contrario, il servizio non sarà effettuato e il conducente tornerà al proprio deposito''.

I servizi sui quali sarà possibile richiedere corse prenotate sono: Massalubrense-Sorrento-Meta; Napoli-Torre del Greco-Scafati; servizi del Vallo di Nola/Lauro; linea Nola-Napoli; Monte di Procida-Pozzuoli-Napoli; rete di Ischia; rete di Procida. Potranno essere richieste corse in partenza al massimo entro le ore 21.