Dimesso il primo paziente del covid center di Napoli Era stato trasferito a Ponticelli agli inizi di maggio dal Cardarelli

Torna a casa il primo paziente ricoverato al Covid Center dell'Ospedale del Mare, a Napoli. L'uomo ha lasciato ieri la struttura. In un video si sente la voce di un medico che gli comunica le dimissioni: "L'esito è negativo, oggi esci". Così in sedie a rotelle, percorre il corridoio del Covid Center mentre ai lati ci sono medici, infermieri e tutto il personale che applaudono al suo passaggio. L'uomo era arrivato nell'ospedale di Napoli est dal Cardarelli, dove era stato ricoverato per insufficienza respiratoria secondaria per polmonite interstiziale da Covid, lo scorso 29 marzo, dove era stato intubato. L'uomo era stato trasferito nell'ospedale del quartiere Ponticelli agli inizi di maggio.