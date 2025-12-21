Napoli-Bologna, Politano: "Siamo forti sia dentro che fuori il campo" L'esterno del Napoli ha presentato la finale di Supercoppa in conferenza stampa

"Il nostro è un gruppo che è stato sempre unito, ci siamo sempre detti le cose in faccia, ci siamo aiutati sia dentro che fuori al campo. È un Napoli forte sia fuori che dentro al campo". Lo ha dichiarato l'attaccante del Napoli Matteo Politano alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Bologna. "Sicuramente sarà una partita con grande intensità, con molti duelli - ha aggiunto Politano - Dobbiamo andare forte su tutti i duelli. Sarà una gara aperta, ma noi vogliamo portare a casa questo trofeo. Mi aspetto una gara tosta dove entrambe vorranno imporre il loro gioco".