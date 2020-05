Papa Francesco: "Oggi avrei dovuto essere ad Acerra: verrò" Il Papa ha spiegato che la sua visita nella Terra dei Fuochi è solo rinviata

Avrebbe dovuto essere ad Acerra oggi Papa Francesco e lo ha ricordato oggi durante la preghiera di questa mattina «Oggi avrei dovuto recarmi ad Acerra per sostenere la fede di quella popolazione e l’impegno di quanti si adoperano per contrastare il dramma dell’inquinamento della cosiddetta Terra dei Fuochi. La mia visita è stata rimandata. Tuttavia invio al vescovo, ai sacerdoti, alle famiglie e all’intera comunità diocesana il mio saluto, la mia benedizione e il mio incoraggiamento in attesa di incontrarci appena possibile. Ci andrò, sicuro»,