Un altro paese a contagi zero: guarito ultimo paziente covid Torre Annunziata, duramente colpita dal virus, non ha più casai

Con la 12esima guarigione registrata ieri, Torre Annunziata (Napoli) raggiunge quota zero contagi da Coronavirus. Un traguardo salutato con soddisfazione dal sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che ricorda come siano stati 17 in totale i torresi che hanno contratto il virus, con cinque persone decedute. In una nota, il primo cittadino ricorda inoltre come ''da martedì 9 a venerdì 12 giugno, presso la sede comunale di via Provinciale Schiti, l'Asl Napoli 3 Sud ha effettuato i tamponi a tutto il personale docente e non docente degli istituti scolastici del comprensorio'' ai fini del costante monitoraggio su possibili nuovi contagi.