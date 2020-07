Torre Annunziata: sopralluoghi tecnici nelle scuole Iniziati i controlli per verificare lo stato dei luoghi dei singoli edifici per la riapertura

I responsabili dell'ufficio tecnico del Comune di Torre Annunziata hanno iniziato una serie di sopralluoghi presso le scuole della città vesuviana per verificare lo stato dei luoghi dei singoli edifici, con l'obiettivo di garantire la riapertura in totale sicurezza per studenti e personale secondo le misure anti-Covid.

L'iniziativa, da quanto si apprende dall'ente, segue una serie di incontri, tenutisi presso l'ufficio di gabinetto del sindaco, promossi per discutere del quadro delle esigenze degli edifici scolastici di proprietà comunale. Alle riunioni hanno partecipato tra gli altri il sindaco Vincenzo Ascione, il presidente della commissione consiliare Pubblica istruzione Giovannina Cirillo, il dirigente dell'ufficio tecnico comunale Nunzio Ariano e i dirigenti scolastici.