Medico aggredito e colpito da infarto: non potrà più lavorare E' stata schiaffeggiata e si è sentita male: per lei sono stati necessari due bypass

L'ennesima aggressione a un medico, con un esito che però poteva essere fatale, visto che la vittima è stata colpita da infarto, raccontata dall'associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”: “Raccontiamo oggi una triste conseguenza della aggressione avvenuta il 12 luglio a Lago Patria a carico della postazione 118 'Varcaturo SAUT'”. La donna era stata aggredita da un parente della paziente a cui stava portando soccorso, prendendola a schiaffi: “ Sembra infatti che la collega aggredita, in seguito alla brutalità del gesto, abbia avuto un infarto. L’amara scoperta è stata fatta quando il medico, subito dopo l’aggressione, si è recato in Pronto Soccorso per farsi refertare per le lesioni ricevute. Alle analisi del sangue è uscita la Troponina alta. La collega, il giorno dopo, è stata immediatamente sottoposta ad intervento per 2 bypass per una ostruzione del 75%. In definitiva, oltre a pugni e trauma costale, si aggiunge un danno permanente ed una inabilità al lavoro. Un medico del 118 in meno alla Napoli .Quando non rischi la vita per le botte la rischi per altro! Facciamo il nostro più sentito 'in bocca al lupo' alla collega: a lei auguriamo una ripresa velocissima, a noi resta l’amaro in bocca. Prima o poi qualcuno di noi ci lascerà la pelle! Forse allora ci saranno le dovute tutele?”.